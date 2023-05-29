ندوة بجامعة القاهرة للتعريف بمبادرة المشروعات الخضراء وفق رؤية مصر 2030

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القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة القاهرة الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وما توليه الدولة المصرية من أهمية لعملية التنمية المستدامة.

وأكد المتحدثون خلال الندوة، أهمية المشاركة فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تأتى في إطار الجهود الوطنية المكثفة برعاية رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومواجهة مشكلات تغير المناخ ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كما تم تقديم شرح واف لشروط المشاركة والتى تتضمن: أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به حيث تم التعريف بالفئات التى تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات.

كما تم التأكيد على آلية تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة والتى سوف تتم وفقًا لمعايير، بينها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية.

حضر فعاليات الندوة التعريفية، الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، والدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتورة سهير رمضان فهمي المنسق العام لمكتب الاستدامة بالجامعة، والدكتور وهاد سمير الأستاذ بالمعهد العالى للفنون التطبيقية ممثلا عن المجلس القومى للمرأة، و المهندس عصام على عثمان أبوبكر ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عصام عامر ممثلًا عن وزارة البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطلاب و الباحثين والإداريين.