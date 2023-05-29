شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على سلامة واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا الدور البناء الذى يقوم به رئيس تيار الحكمة العراقى للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.

وذكرت الصحيفة ـ تحت عنوان "السيسي يؤكد حرص مصر على سلامة واستقرار العراق" ـ أن ذلك التأكيد جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس الأحد رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، وتطرق اللقاء إلى استعراض المشهد السياسي العراقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتابعت الصحيفة أن رئيس تيار الحكمة العراقي أعرب عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس السيسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل، مؤكدا تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وأعرب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة.

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