شكرا لقرائتكم خبر عن الآن.. نتيجة تلاميذ الصف السادس الابتدائى بالجيزة متاحة بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف السادس الابتدائي وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ومن جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط وراعت الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، مؤكدة أن أعمال التصحيح تمت أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات.

وأشارت إلى أنها حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور ومنع حدوث تكدس داخل المؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

جدير بالذكر، أن مدارس الجيزة، أعلنت أول أمس السبت نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، كما أعلنت نتائج الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم أمس الأحد.