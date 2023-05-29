شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ضابط فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الإثنين، استشهاد الأسير المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم (38عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، فجر اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، مشيرة إلى أن الشهيد يعمل ضابطا في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

واستُشهد الأسير المحرر، الإثنين، متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام مدينة جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لوكالة "وفا"، باستشهاد الأسير الفلسطيني المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم (38 عاما).

فيما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب إبراهيم استشهد متأثرا بإصابته برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة.

يذكر أن ثمانية مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، واعتُقل ستة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، 13 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وهم يوسف أبو زنيد من بلدة دورا جنوب الخليل، وعلي أبو شهاب (18 عاما) من مدينة قلقيلية، ويوسف منصور من المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وجهاد خليل وراد من شارع المياه، وتامر عبد اللطيف عابد من قرية قبلان جنوبا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين فلسطينيين من مدينة جنين، وهم: نورس غوادرة، حسن تميم حردان، وليد عارف جلامنة ونجليه قتيبة وصهيب، إبراهيم عارف هصّيص، الشاب قاسم غنيم (19 عامًا) من بلدة بيت حنينا شمال القدس.

ومن طمون جنوب طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي المواطنين الفلسطينيين عماد حسين بني عودة، وعبد الجليل صادق بشارات (41 عاما).