شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جودة التعليم يسلم جامعة المنصورة شهادة اعتمادها كأول جامعة معتمدة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أهمية التعاون مع الهيئة فى ترسيخ ثقافة الإعتماد المؤسسي والبرامجى والذى يظل واجبًا وطنيًا يتفق وحرص القيادة السياسية في مصر على الإرتقاء بجودة التعليم، ووضع مؤسسات التعليم في مصر على خارطة المنافسة الإقليمة والدولية.
وطرح رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية الإعتماد الدولى للبرامج التعليمية بجامعة المنصورة خلال الفترة القادمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لجعل جامعة المنصورة فى مصاف الجامعات العالمية، مؤكدًا على دعم الهيئة لهذا الاتجاه وأن الهيئة توفير الدورات التدريبية الداعمة للإعتماد الدولى .
وقام رئيس هيئة الجودة بعقد جلسة حوارية مع السادة عمداء الكليات المعتمدة وتم خلالها مناقشة أهم متطلبات الكليات من الهيئة فى الفترة القادمة وتم عرض مقومات الجامعة التعليمية والبحثية، كما قام مدير مركز ضمان الجودة بعرض توضيحى عن منظومة الجودة بجامعة المنصورة وتم عرض احصائيات مختلفة عن الكليات والبرامج التعليمية.
كما أشاد علاء عشماوي خلال الزيارة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة لتصدرها المركز الأول فى التميز الحكومى فى فئة الكليات من بين 540 كلية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى اعتماد 11 برنامجا تعليميا ووجود العديد من المعامل المعتمدة من هيئة الايجاك.
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