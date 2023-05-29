شكرا لقرائتكم خبر عن "المرشدين السياحيين" تطالب فرعياتها بإرسال مقترحاتهم فى تعديلات قانون النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن وزارة السياحة والآثار ولجنة السياحة بالبرلمان، تعملان حاليا ومنذ فترة قريبة، على تحديث وتعديل كافة قوانين الغرف والمنشآت السياحية، وكذلك قوانين الشركات والمرشدين السياحيين، لافتة إلى أنه تم دعوة النقابة كمرشدين سياحيين، بالإفادة بمقترحات أو تعديلات لقانون المرشدين السياحيين "الباب الأول".

وأوضحت النقابة، أنه تم الاتفاق مع وزارة السياحة والآثار، بمخاطبة كافة النقابات الفرعيه ومجالس تسيير أعمالها، لتعميم الإعلان عن ذلك وتلقى المقترحات، وذلك لمناقشاتها فى جلسة استماع موسعه، تعقد فى أوائل شهر يونيو المقبل فى وزارة السياحه والآثار.

وطالبت النقابة، من يرى تعديلا بالحذف أو الإضافة، لأحد مواد الباب الأول من قانون المرشدين السياحيين، بإرسال ذلك لمقر النقابة العامة أو أحد الفرعيات عن طريق الإيميل أو البريد أو آية وسيلة من وسائل التواصل، لآخذها فى الحسبان فى جلسة الحوار والاستماع قبل النهائى، بتاريخ أقصاه 5 يونيو المقبل.