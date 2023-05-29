شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين تبدأ ميكنة خدماتها لتسهيل حصول الأعضاء عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين، إن النقابة قد وقعت عقدا لبدء تنفيذ مشروعها الإلكترونى لميكنة جميع أقسام النقابة العامة للتطبيقيين وربطها بجميع النقابات الفرعية، وذلك للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والربط السحابى وذلك لأول مرة فى تاريخ النقابات بمصر، وتقديم خدمة مميزة للأعضاء على مستوى الجمهورية لتوفير الوقت والجهد.

وأشار هلال، إلى أن تقديم كل الخدمات للأعضاء إلكترونيا هي إحدى خطوات التطوير التي ستبدأ فيها النقابة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات النقابة بشكل أو بأخر، ومتابعة قانون الإيجارات الجديد ودراسة مدى إمكانية الاستفادة منه نظرا لوجود عقود قديمة لبعض المستفيدين والمستأجرين لأصول ثابتة خاصة بالنقابة.

وأشار نقيب التطبيقيين، إلى اهتمامه بشكل كبير لتنمية مهارات لكافة الأعضاء فى التخصصات التى ينتمي أعضاء النقابة لهم، وتفعيل التواصل بين النقابة والمصانع وكافة خطوط الإنتاج العامل بها الفنيون، لتصب النقابة المرجع للقياسات الفنية، لتحديد مهارة الفنيين العاملين،وكذلك العمل على وجود دور فاعل للنقابة لتشغيل الخريجين، لتخفيض البطالة فيما بينهم.