شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- بطاقة الرقم القومى للشخص نفسة

2- صورة الرقم القومى للشخص الآخر

وبالنسبة لغير المصريين:

1- جواز السفر / وثيقة اللجوء

2- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين علي الزواج 220 جنيها شاملة المصروفات ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة .

كانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين).

وتابعت الوزارة، في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.