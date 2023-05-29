القوى العاملة: عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات يؤكد الالتزام بمعايير العمل الدولية

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جاء ذلك خلال اجتماع الوزير حسن شحاتة اليوم، بديوان عام الوزارة ،مع وفد مصر الثلاثي المُشارك في مؤتمر العمل الدولي، في دورته رقم 111، المُزمع عقدها بجنيف من 5 – 16 يونيو 2023، حيث حضر اجتماع اليوم وفد دولي برئاسة إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأعضاء وفود ممثلي فرق: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال المصريين المشاركين فى فعاليات "المؤتمر الدولي"، حيث ناقش اللقاء معلومات تعريفية حول البنود الأساسية المُدرجة على جدول الأعمال بالمؤتمر، ومنها: تقرير المدير العام ورئيس مجلس الإدارة بشأن تعزيز برامج العدالة والحماية الاجتماعية حول العالم، وتطبيق الإتفاقيات والتوصيات، وملف "التلمذة الصناعية"، وبعض البنود التنظيمية الأخرى الأخرى.
فى بداية اللقاء، رحب الوزير شحاتة بأعضاء وفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأعضاء وفود ممثلي أصحاب الأعمال والعمال المشاركين فى أعمال المؤتمر الذي سيحضره ممثلون عن 187 دولة حول العالم، مؤكداً على العلاقة الوطيدة والتعاون المُثمر بين منظمة العمل الدولية ،ووزارة القوى العاملة فى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تطوير عمل الوزارة فى جميع الملفات خاصة في التشغيل والعمل اللائق، والتدريب المهنى، والسلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل.. وتحدث إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكون كومبيير خبير بمنظمة العمل الدولية، وعرضوا البنود الأساسية التي سوف تُعرض في جلسات واعمال "المؤتمر الدولي"، مُثمنين التعاون بين "المنظمة" ووزارة القوى العاملة في كافة القضايا المشتركة .
جدير بالذكر، أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يرأس وفد مصر المكون من ممثلي أطراف العمل الثلاث ( حكومة – أصحاب عمل – وعمال ) المشارك في فعاليات الدورة الـ (111) لمؤتمر العمل الدولي ، ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسات المصرية في قضايا العمل ،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،كما يلتقي الوزير برؤساء الوفود المشاركة ،ومدير عام منظمة العمل الدولية،ويشارك في اجتماع المجموعة العربية للتنسيق العربي في المؤتمر بشأن القضايا المشتركة.
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