شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى يبحث التعاون مع الصين فى مجالات السيارات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر
شمل اللقاء عدة مباحثات لتطوير التعاون بين الطرفين، ببحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة والتركيز على إنتاج ونقل التكنولوجيا وتبادل المعارف، على أن تمتد المشروعات لتشمل مجالات متعددة مثل الزراعة الذكية، الأراضي الصحراوية والجافة، السيارات الكهربائية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والابتكار وريادة الأعمال، وأيضاً تم إجراء العديد من المناقشات تشمل مستقبل التعاون بين العلماء والباحثين المصريين ونظرائهم في الصين.
وأكد صقر في ختام كلمته قائلًا: "أنه مما لا شك فيه أن دولة الصين متقدمة في العديد من التكنولوجيات وهناك رغبة في التعاون العلمي القوي مع الصين في بعض المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وفي سياق متصل، أشاد الدكتور شين فانج، نائب مدير وزارة شؤون الخبراء الأجانب للعلوم والتكنولوجيا بجامعة نينجشيا بدولة الصين بأهمية التعاون العلمي المشترك بين البلدين، خاصة أنّ هناك نقاط تكامل بين الطرفين في المجالات العلمية المقترح التعاون فيها، ووجه فانج دعوة لزيارة وفد مصري دولة الصين في سبتمبر 2023 للمشاركة في المعرض الصيني - العربي السادس للابتكار ونقل التكنولوجيا والتعرف على أنظمة إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، واتفقا الطرفان على تجديد اتفاق التعاون العلمي المشترك بين الجانبين على هامش المعرض الصيني- العربي؛ لفتح آفاق جديدة للتعاون العلمي مع المؤسسات المناظرة بالصين.
ومن جانبها، أوضحت شيماء هلال، مدير المكتب المصري الصيني لنقل التكنولوجيا بالأكاديمية أن رسالة المركز تتضمن تسريع نقل التكنولوجيا بين الجامعات والمؤسسات البحثية والشراكات بين مصر والصين، ويأتي ذلك من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات لبناء الكوادر ونقل المعرفة والتكنولوجيا بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات للجهات البحثية والخاصة للتشبيك مع شركاء صينين وتحديد وتقييم وتسويق التكنولوجيات الجديدة، وأكدت هلال أن نقل التكنولوجيا يمثل احد الاتجاهات والسبل الهامة لتحقيق تقدم في الابتكار والنمو الاقتصادي.
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