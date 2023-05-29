محافظة الجيزة تزيل 42 حالة تعدٍ على مساحة 18 ألف م2 ضمن الموجة 21

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القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية .

وأوضح اللواء أحمد راشد، أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لعدد 42 حالة تعدي بمساحه 18 الف م2 على أراضي زراعية واملاك الدولة وحرم النيل بمراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات بمركز ومدينة العياط في تنفيذ 35 قرار إزالة لمخالفات بإجمالي مساحة 16824 عبارة عن 21 قرار إزالة حرم الموارد المائية والري باجمالي مساحة 1224 م2 إلي جانب إزالة التعديات الواقعة علي أملاك الدولة حرم نهر النيل بعدد 14 قرار إزالة بمساحة 15600م .

وشهد مركز ومدينة منشأة القناطر التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية لعدد 7 حالات بناء مخالف بمساحة 1282 م وذلك بقري أبو غالب ووردان وكفر حجازي والمنصورية وبرقاش عبارة عن إزالة غرف وحوائج وأسوار بالطوب الأبيض .

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.



محافظة الجيزة تزيل 42 حالة تعدٍ على مساحة 18 ألف



محافظة الجيزة تزيل 42 حالة تعدٍ على مساحة 18 ألف



محافظة الجيزة تزيل 42 حالة تعدٍ على مساحة 18 ألف