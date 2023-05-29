شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية: الخليقة تئن من فساد البيئة والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس الأساقفة الشرفى فى كلمته: لقد خلق الله الإنسان وأوكل له عمارة الأرض والحفاظ على الخليقة الجميلة ولكن فشل الإنسان فى هذه الأمانة التي أوكلت إليه ولم يصونها ولذلك تئن وتصرخ الخليقة الآن.
وحضر المؤتمر الشيخ نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلا عن الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبالتعاون مع وزارة البيئة بحضور السفير رؤوف سعد ممثلا عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية وعضو مجلس أمناء المركز المسيحي الإسلامي بالكنيسة الأسقفية، وبالشراكة مع بيت العائلة المصرية ممثلة فى الأنبا إرميا أمين عام بيت العائلة المصرية والشيخ أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة.
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