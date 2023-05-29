شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تحصل على شهادة اﻷيزو ﻷول مركز خدمة عملاء فى التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شهادة الايزو 9001 الخاصة بمركز خدمة عملاء التجمع الاول والخامس من مركز إعداد القادة التابع لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة برئاسة الدكتور حازم الشورى، كأول مركز خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء يحصل على هذه الشهادة على مستوى الجمهورية.

وأوضح المهندس حسام عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن مركز خدمة عملاء التجمع اﻷول و الخامس أصبح اول مركز خدمة عملاء من ضمن حوالى 400 مركز خدمة على مستوى الجمهورية يحصل على شهادة الايزو ع من بين جميع شركات التوزيع التستوزيع الكهرباء الـ 9.

وضم فريق الجودة بمركز خدمة عملاء التجمع المسئول عن التأهيل بمركز إعداد القادة كل من رانيا العربي والمهندس عماد السيد و ولاء حسام والمهندس دسوقى محمد و نهال حمدى و محمد نبيل.

تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ، من تنفيذ ما يقرب من 90% من خطة التحول الرقمى فى كافة مجالات القطاع ، من خلال تطوير مراكز خدمه العملاء بجميع الفروع على مستوى الجمهورية و تحويلها لمراكز ذكية و إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لذوى الهمم ليتمكنوا من الحصول على الخدمة اليكترونيا.