شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الاقتصادى العربى بالأردن بمشاركة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت، اليوم الإثنين، بالعاصمة الأردنية عمان، المؤتمر الاقتصادى العربى "الرؤى الاستثمارية للدول العربية تحديات وفرص"، برعاية رئيس مجلس الأعيان الأردنى فيصل الفايز، وينظم المؤتمر، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، واتحاد المدربين العرب.

وخلال الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر.. قدمت هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس وفد رجال وسيدات الأعمال المشاركين من مصر، ورقة عمل تحت عنوان (أهمية الاستثمار العربي المشترك في الاستقرار والتنمية الاقتصادية)، أكدت خلالها أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي في كل المجالات.

وقالت هدى يسى، إن مصر لديها فرص استثمارية كبيرة والعديد من المناطق الصناعية التكاملية، مؤكدة حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فتح آفاق التعاون المشترك والاستثمار مع كافة بلدان العالم العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

ولفتت إلى ضرورة العمل العربي بين كافة قطاعات واتحادات الدول العربية، من أجل تحقيق المزيد من الاستثمارات والتعاون، تحت شعار (التكامل الاقتصادي وليس التنافس).

وأشارت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، إلى أن مصر بها أكبر الشركات العالمية، ومنها أكبر مصنع لشركة سامسونج بمنطقة الشرق الأوسط، مطالبا جميع الوفود العربية المشاركة بالعمل معا وزيارة مصر؛ للاطلاع على البيئة الاستثمارية الجديدة في الجمهورية الجديدة، التي وضع أساسها الرئيس السيسي قائد التنمية والمشروعات العملاقة في مصر.

وانطلقت، أمس الأحد، اجتماعات الدورة 57 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، التي ينظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية بالعاصمة الأردنية عمان برعاية رئيس مجلس الأعيان.