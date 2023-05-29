شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إخبارى عن تأثيرات الذكاء الاصطناعى والميتا فيرس مشروع تخرج بإعلام الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب قسم الصحافة بجامعة الأزهر مشروع تخرج بعنوان «العقل العربي Arab Mind» وهو موقع إلكتروني يركز على دراسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الميتافيرس وتأثيرهما على مستقبل الدول العربية، ويعكف طلاب قسم الصحافة على تناول هذه الموضوعات الرائجة في عام 2023 من خلال تحليل صحفي موضوعي.

ويهدف مشروع العقل العربي إلى تسليط الضوء على التأثيرات المتعدة التي تحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على المجتمعات والاقتصاد في الدول العربية والعالم، ويرصد الطلاب الإيجابيات والتحديات المتعلقة بهذه التقنيات ويروجون لوعي عام حول مستقبل العالم العربي والدول العالمية في ظل هذه تطور هذه التقنيات.

وبصدد هذا المشروع، يقوم الطلاب بإجراء مقابلات صحفية مع أكاديميين وخبراء في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، ويستكشفون آراءهم حول الإمكانيات المتاحة للدول العربية وصناع القرار في دراسة آليات التكيف مع هذه التغيرات والاستفادة منها، كما يناقش المشروع تطبيقات هذه التقنيات في مجالات مثل الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة والرياضة والدفاع.

يقدم المشروع أيضًا توصيات عملية لقادة ورؤساء الدول العربية وصناع القرار التعليمي والسياحي والعسكري والإعلامي بشأن آليات تطبيق وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والميتافيرس بطريقة فعّالة ومستدامة نحو تحقيق التنمية والتطوير التكنولوجي في المنطقة.

ومن خلال هذا المشروع، يسعى طلاب الصحافة بجامعة الأزهر إلى تكثيف الوعي حول هذه الموضوعات المستقبلية، وبدورهم يدعون الشباب العربي إلى دراسة الذكاء الاصطناعي وعلومه باعتباره مستقبل كل شيء، ويدعون لتشجيع النقاش حول الدور الإيجابي والاستراتيجيات المتعلقة للوطن العربي في مواجهة تحديات ومعوقات العصر الرقمي.

جدير بالذكر، أن فريق المشروع يتكون من الطلاب: جمال درة وأحمد شريف وعبد الله إسماعيل وفارس هيبة وإبراهيم تامر وحسام حسن وأحمد أبو حلفا وأشرف ممدوح، وبإشراف الدكتور عمرو مصطفى، وإشراف عام من الدكتور محمد البحراوي.