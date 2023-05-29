شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: حريق إدارة المستقبل التعليمية لم يتلف ملفات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تابع أعمال السيطرة على حريق إدارة المستقبل التعليمية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

وأضاف مدير المديرية، أن كل الملفات الخاصة بالإدارة بما في ذلك الملفات المتعلقة بالطلاب مؤمنة تماما ولم يمسها أى سوء.

وفى السياق، أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربائى بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن 23 مصابًا دون وفيات .

وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجارى أعمال التبريد .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .