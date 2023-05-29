شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ومدير الأمن يشرفان على إطفاء حريق مبنى الخدمات بجوار جهاز 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمبنى الخدمات الحكومية بجوار جهاز 15 مايو .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمبنى الخدمات الحكومية نتج عن ماس كهربائى بأحد أجهزة التكييف وأسفر عن 23 مصابًا دون وفيات .

وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وجارى أعمال التبريد .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث ، ووجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .