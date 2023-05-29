شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: وفاة مدرس بلجنة تعليم فنى إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، يفيد بوفاة المعلم سليمان عدلي توفيق عبد السيد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء تأدية عمله داخل إحدى لجان المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمحافظة سوهاج.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبد الرؤوف حمدون رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج بمساندة أسرة المعلم، في مصابهم الأليم ، خلال هذه الظروف الصعبة .

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.