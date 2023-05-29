شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 12 مركبة توك توك مخالفة ورفع 300 حالة إشغال خلال حملة بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الطالبية حملات مكبرة استهدفت رفع إشغالات وتعديات الكافيهات والمحال التجارية من الطريق العام، وضبط مركبات التوك توك المخالفة لقرار حظر سيرها بالمحاور الرئيسية والحيوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة بقيادة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، عن التحفظ على 12 مركبة توك توك مخالفة لخطوط السير، وكلبشة عدد من السيارات المخالفة بالانتظار في الأماكن غير المخصصة بشوارع "عز الدين عمر، والثلاثيني، والعروبة" وتحصيل 15 غرامة فورية.

وخلال حملة إشغالات مكبرة بشارع عثمان محرم وسوق الكونيسة بالقطاع الجنوبي، تم رفع كفاءة محيط السوق وتجريد الشارع، وذلك بالاشتراك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وأسفرت حملة إشغالات بشوارع "الهرم، والتعاون، وجعفر، وضياء، ورمسيس، وترسا" بالقطاع الشمالي عن رفع 300 حالة إشغال متنوعة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.



الإشغالات



جانب من الإشغالات