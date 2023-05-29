شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يؤكد أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: الرئيس السيسى يستقبل المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.. ويؤكد: أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين.. سياسيون: يستهدف صياغة استراتيجية متكاملة إنشاء المجلس الأعلى للتعليم على مائدة الحوار الوطنى غدا بمشاركة واسعة

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