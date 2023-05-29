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"الحوار الوطنى" تدعو للمشاركة فى مناقشة مشروع تأسيس المجلس الأعلى للتعليم

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القاهرة - سامية سيد - دعت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، المواطنين للمشاركة في المناقشة حول مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، السابق نشره على الصفحة.

 

وقالت الصفحة،" لنتبادل الآراء حوله وحول بنوده المختلفة من خلال هذا الاستبيان، تمهيدًا للجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون منتصف الأسبوع الحالي".

 

وأضافت الصفحة الرسمية للحوار الوطني  أنه قد نختلف في قضايا ونتفق في أخرى، ولكن يبقى التعليم هو القضية التي تمس كل بيت مصري.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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