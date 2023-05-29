شكرا لقرائتكم خبر عن "الحوار الوطنى" تدعو للمشاركة فى مناقشة مشروع تأسيس المجلس الأعلى للتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الصفحة الرسمية للحوار الوطني المصري، المواطنين للمشاركة في المناقشة حول مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، السابق نشره على الصفحة.

وقالت الصفحة،" لنتبادل الآراء حوله وحول بنوده المختلفة من خلال هذا الاستبيان، تمهيدًا للجلسة الخاصة المنعقدة لمناقشة مشروع القانون منتصف الأسبوع الحالي".

وأضافت الصفحة الرسمية للحوار الوطني أنه قد نختلف في قضايا ونتفق في أخرى، ولكن يبقى التعليم هو القضية التي تمس كل بيت مصري.