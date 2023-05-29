شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور زاهي حواس فى بيان له: حسابي على تويتر لم يغلق وكل ما تردد عن ذلك شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي أبودشيش المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إن الحساب الخاص بالدكتور زاهي حواس علي تويتر لم يغلق، كما أشيع على السوشيال ميديا. وأوضح "أبو دشيش" في بيان صادر عنه ، أن جميع الحسابات الخاصة بعالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس جميعا تعمل. وأكد "أبودشيش" أن الدكتور زاهي حواس يلقي محاضرات عن الإكتشافات الأثرية بالولايات المتحدة الأمريكية . وتحدث فيها عن الاكشتافات الآثرية الأخيرة في مصر أبرزها مقبرة ميسي والمدينة الذهبية والبحث عن هرم الملك حوني.

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