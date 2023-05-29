شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى: الزراعة أسهمت فى توفير 7 مليارات دولار لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن الدول لا تحقق اكتفاء ذاتيا مطلقا من الغذاء، لكن الاكتفاء الذاتي يكون نسبيا، فتزرع الدولة المحصول الذي تحتاجه وما يفيض تصدره مقابل استيراد محاصيل احتياجها لها أقل، ومن ثم التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة ومحاصيل الزيوت.

وأضاف هشام الحصري خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تبنت أسعار عالمية لشراء المحاصيل الاستراتيجية من المزارع، وهذا تطور كبير في تفكير الدولة المصرية في موضوع الزراعة.

وأوضح هشام الحصري أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات المصرية، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة، صدرت مصر نحو 6.5 مليون طن "صادرات فريش" بما يوازي 3.2 مليار دولار، إضافة إلى صادرات المصنعات الغذائية، حوالي 3.6 مليار دولار، وبالتالي أسهمت الزراعة في توفير نحو 7 مليارات دولار لمصر من العملة الصعبة.