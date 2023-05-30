شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس الدولة" يعلن إجراءات تعيين المندوبين المساعدين الجدد من دفعة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت إدارة مجلس الدولة، بالتهنئة الي المندوبين المُساعدين من دفعة 2020 المُعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

وأوضحت وحدة تعينات الأعضاء بمجلس الدولة، أن يجب على المندوبين المُعينين اتباع بعض الإجراءات والشروط، مثل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة على النحو التالى: 5 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء سادة، و٣ صور من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الذمة المالية من البريد، وتقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، وأصل شهادة بالموقف من التجنيد.

كما حددت الوحدة، مواعيد تقديم تلك الأوراق، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا.

كان قد صدر قرار جمهوري بتعيين دفعة المعينين الجدد بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 196 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبى مجلس الدولة.

ونص القرار أنه بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلي موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 25 ديسمبر 2022 وبناء علي ما عرضه، قرر وزير العدل في المادة الأولي تعيين مندوبًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2020