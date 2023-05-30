شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات والان مع تفاصيل الخبر
- 16 محطة ، مرحلتين، سعر التذكرة 7 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 3,8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيه وبنسبة 9% خصم إضافية - 25 محطة، 3 مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 270 جنية بواقع تكلفة تذكرة 4,5جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنية وبنسبة 6% خصم إضافية.
- اكبر من 25 محطة، 4مراحل، سعر التذكرة 10 جنيه وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيه بواقع تكلفة تذكرة 6,0جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40% وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية ).
# اشتراكات المترو السنوية:
- اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه.
- اشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه.
يضاف لأسعار الاشتراكات التالي ( سعر إستمارة 5 جنيه الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - سعر استمارة 10 جنيه الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده - مبلغ 25 جنيه عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات).
المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية) .
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