شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 6 معلومات عن مركز تحكم كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
2-مراقبة تبادل الطاقة الكهربائية مع دول الجوار "الأردن – ليبيا – السودان".
3- مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة .
4- توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية.
5-تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 840 مليون جنيه مصري.
6- التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة.
7-عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز