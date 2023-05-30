شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 6 معلومات عن مركز تحكم كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مميزات عديدة لمركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفى هذه النقاط رصدنا أهم المعلومات عن مركز التحكم وهى كالأتى:

1- تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية.

2-مراقبة تبادل الطاقة الكهربائية مع دول الجوار "الأردن – ليبيا – السودان".

3- مراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة .

4- توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنيه لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية.

5-تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 840 مليون جنيه مصري.

6- التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة.

7-عمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها .