شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمعرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، أنه يتم توفير جميع السلع الغذائية الأساسية فى معرض وزارة الزراعة الذى تم افتتاحه بالمتحف الزراعى على هامش معرض زهور الربيع، بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

وتوفر الوزارة اللحوم البلدى إلى جانب مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة وعددها 243 منفذا ثابتا بمختلف المحافظات و30 متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها لـ300 منفذ العام الحالى و توفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية، لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.