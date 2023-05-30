شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائى الخفيف LRT.. تفاصيل أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 للقارئ من خلال موقع وزارة النقل بيان بأسعار التذاكر الإشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذى بربط القاهرة بالعاصمة الإدارية من محطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام.

وأكدت وزارة النقل، أن أسعار اشتراكات القطار الكهربائى الخفيف مخفضة بنسبة 50% عن قيمة تذاكر الركوب اليومية، حيث أوضحت الوزارة، أن أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT ، بالنسبة للتذاكر هي (10 جنيهات لركوب 3 محطات / 15 جنيه لركوب 5 محطات / 20 جنيه لأكثر من 7 محطات) ، وأسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنية شهري لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيه للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنية للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض) موضحاً ان زمن التقاطر : قطار كل ربع ساعة بدءً من رأس الساعة.

وقالت الوزارة، أنه يتم تكثيف عدد الرحلات للقطار فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية) وطريقة الاشتراك هي ( الإتصال بالموظف المسئول في RATPالمسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الإشتراكات المطلوبة والاتفاق معه علي الذهاب الي محطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب و استلام الكروت ، رقم التليفون: 01103776676 - رقم خدمة العملاء: 19549 - الموقع الاكتروني: https://www.mobilitycairo.com/

ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT ، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأولى من نوعها التي تعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

وفى النقاط التالية نوضح قيمة التذاكر الإشتراكات بالتفصيل.

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيه .

حتى 7 محطات بـ15 جنيه .

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيه

قيمة الاشتراك الشهرى:

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه .

الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه .

الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات ب 600 جنيه.

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

الخط الساخن للشكاوى : 19549.