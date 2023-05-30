شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المسيحى الإسلامى يواصل جلسات مؤتمر قادة الأديان حول التغيرات المناخية لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المركز المسيحى الإسلامى للحوار والتفاهم جلساته لليوم الثانى على التوالى اليوم الثلاثاء، لمؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة.

ويحضر الجلسات كل من رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، ومندوب عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والأنبا أرميا الأمين العام لبيت العائلة، والدكتور محمد ابو زيد الأمير منسق بيت العائلة والبرفيسور روبرت وايت، من جامعة كامبردج والقس الدكتور ماتيو اندرسون والسفير رؤوف سعد والدكتور سامح رياض، مسؤول الدلتا والاسكندرية في وزارة البيئة والدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة البيئة السابقة.

وكان الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفى ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، قال كلمة ترحيب بالحضور بالنيابة عن المركز المسيحى الإسلامى والذى أشرف على تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزارة البيئة والأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية.