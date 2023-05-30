شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب عين شمس: خط ساخن للإسعاف تحسبا لأى حالات طارئة بامتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، التدابير التى اتخذتها الكلية تزامنا مع امتحانات نهاية العام، موضحة أنه يؤدى امتحانات نهاية العام أكثر من 22 ألف طالب وطالبة على 5 فترات من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة عصراً.

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكلية اتخذت كل الاستعدادات الخاصة بالامتحانات بداية من إعداد الجداول ووضع التحذيرات والتعليمات على موقع الكلية فى مقدمتها منع الدخول بالتليفون .

وأشارت إلى أنه يتم التأكيد على تهيئة اللجان والتهوية المناسبة وتوفير زجاجات المياه خاصة ، مع وجود خط ساخن للإسعاف تتواجد على الفور فى حالة الطوارئ مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية وتواجد عيادة الكلية وتجهيزها تحسبا لأى حالات طارئة .

ووجهت عميدة الكلية رسالة للطلاب قائلة : ذاكروا واجتهدوا واعملوا اللى عليكوا واحذروا الموبايل فى اللجنة شروع فى الغش ، محذرة الطلاب من التجمعات بعد انتهاء اللجان .

ووفقا لخطة العام الدراسى ، بدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، واستمرت الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى مع نهاية مايو وبداية شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.