شكرا لقرائتكم خبر عن 3 يونيو.. بدء امتحانات نهاية العام بتربية رياضية واقتصاد وصيدلة بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر
وتنطلق الاختبارات فى كلية التربية الرياضية بنات يوم 3 يونيو وتنتهى 22 يونيو 2023، كما تبدأ كلية الصيدلة يوم 3 يونيو وتنتهى 26 يونيو 2023، وفى كلية الاقتصاد المنزلي تبدأ يوم 3 يونيو وتنتهى 22 يونيو 2023 .
وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح سابق، إنه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ.
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