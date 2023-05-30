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الرئيس السيسى يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف فى وزارة التعليم

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القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جانبا من الاختبارات التى تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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