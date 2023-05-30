شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف فى وزارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جانبا من الاختبارات التى تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز