شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 16 فى حادث تصادم تريلا ومينى باص بطريق أسيوط الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى شخصان مصرعهما وأصيب 16 آخرين بسبب حادث تصاد سيارة ومينى باص بطريق أسيوط الغربى ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق أسيوط الغربى ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اصطدام سيارة نقل ومينى باص ونتج عنه وفاة شخصين وإصابة 16 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.