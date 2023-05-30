شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 2023 فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد إعلانها في عدد من المحافظات.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية في المدارس يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو 2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان خلال أيام عن الرابط الرسمي وطرق الحصول على النتيجة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة في كشوف واضحة داخل المدارس وتقسيمها على أيام، حيث تم إعلان نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، وإعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم الأحد الماضي، وإعلان نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي يوم أمس الإثنين.

وأعلنت المديرية فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.