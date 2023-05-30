شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعقد ورشة عمل لمناقشة مؤشرات الآداء ببرنامج الاشتراطات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مؤشرات الآداء ببرنامج «الاشتراطات الصحية» للمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة خلال العام الماضي 2022، للوقوف على التحديات التي تواجه العمل بالمحافظات، وإيجاد الحلول لرفع معدلات تردد الأسر على خدمات صحة الأم والطفل، وبناء القدرات في متابعة وتقييم أنشطة رفع الوعي بالشروط الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور الورشة تضمنت تحديث إطار عمل التنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، على جميع المستويات، ووضع تصور مشترك لرفع وعي الأسر الأولى بالرعاية بشأن الاشتراطات الصحية، وما تقدمه وزارة الصحة والسكان من خدمات مجانية مع زيادة التوعية المجتمعية بالبرنامج.

وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن ورشة العمل شملت توحيد المفاهيم المشتركة للعاملين بالوزارتين مع توضيح أهداف برنامج «الاشتراطات الصحية»، والتي تتمثل في ضرورة استفادة أسر «تكافل» من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتسجيلها لضمان استمراية الدعم النقدي الذي تمنحه الدولة لأسر تكافل، حيث تم وضع عدة شروط صحية، يجب على الأسر الالتزام بها للارتقاء بالمستوى الصحي، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.

وأضاف عبدالرازق، أن الاشتراطات الصحية لبرنامج تكافل تهدف إلى زيادة إقبال الأسر الأولى بالرعاية للاستفادة بالخدمات الصحية التي تكفلها لهم الدولة، وخاصة الخدمات الصحية الوقائية للسيدات في عمر الإنجاب، والأطفال حديثي الولادة، حتى 6 سنوات، بما يضمن بناء جيل صحي قادر على المشاركة في بناء عجلة التنمية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مي سعودي مدير وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بقطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الأسر الأولى بالرعاية وأن التزام الأسر بهذه الشروط يساهم في خفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، ومنها الأنيميا والتقزم، علاوة على اكتشاف حالات الحمل الخطر مبكرًا، وبالتالي خفض وفيات الأمهات.

ترأس ورشة العمل من جانب وزارة الصحة، الدكتورة مي سعودي مدير وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور عاطف الشيتاني مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمشروطية الصحية ، وبحضور فريق عمل البرنامج من المستوى المركزي بوزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، ومنسقي البرنامج على مستوى المديريات بالوزارتين.