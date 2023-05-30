موقع إلكترونى لفعاليات حياة كريمة لطلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر

القاهرة - سامية سيد - أنشأ 10 طلاب بكلية الإعلام جامعة الأزهر موقعا إلكترونيا يتحدث عن فعاليات مبادرة حياة كريمة فى بعض محافظات الجمهورية بإشراف الدكتور جمال أبوجبل بقسم الصحافة والنشر ويضم المشروع والطلاب هم عبد الله الهوارى، عبد الرحمن النجار، رأفت مصرى، خليل السيد، عبد الله العنبرى، عبد الحليم عاطف، حمزة الصياد، عبد الله محمد، سعد الدين إمام، عبد الله جعفر.

جاء ذلك ضمن مشروع تخرج الطلاب تحت مسمى "حياة كريمة" بقسم الصحافة والنشر كلية الإعلام.

وهو عبارة عن موقع إلكترونى يتحدث عن فعاليات مبادرة حياة كريمة فى بعض محافظات الجمهورية وهى تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ ما يقرب من أربعة أعوام ونصف، يحتوى الموقع على حوارات مع بعض المحافظين ورؤساء المراكز والمدن الذين تم إطلاق تلك المبادرة لديهم وبعض المدن المندرجة فى المرحلة الثانية وأهم المشاريع بهم والتحول الذى أنتجته المبادرة فى حياة الريف منذ البدء بها حتى الآن.