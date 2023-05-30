شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات تطارد وتضبط عددا من تجار الكيف بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام ) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

مديرية أمن الإسماعيلية

▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير ..وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) .

مديرية أمن البحيرة

▪ ضبط (شخصين "لاحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة دمنهور.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,750 كيلو جرام – مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- سلاح أبيض - ميزان حساس ).

مديرية أمن الإسكندرية

▪ ضبط (6 أشخاص "لعدد (5) منهم معلومات جنائية") .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة - 550 قرص مخدر ومؤثر متنوع).

مديرية أمن الجيزة

▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول) .

مديرية أمن القاهرة

▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر .. وبحوزته (كمية من المادة الفعالة لأقراص "الإكستاسى" المخدرة - كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى"- سيارة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- سلاح أبيض ) .

مديرية أمن القليوبية

▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة قليوب .. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتف محمول) .

مديرية أمن السويس

▪ ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأربعين .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس "الشابو "- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول– ميزان حساس- سلاح أبيض).

مديرية أمن البحر الأحمر

▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.. وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى– هاتف محمول) .

مديرية أمن أسيوط

▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض) .

مديرية أمن الغربية

▪ ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرتى قسم شرطة "أول - وثان طنطا".. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى –

2هاتف محمول - سلاح أبيض) .

مديرية أمن الشرقية

▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى–

3 هواتف محمولة).

مديرية أمن بنى سويف

▪ ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفشن.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

مديرية أمن دمياط

▪ ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمياط الجديد.. وبحوزته (كمية من المواد المخدرة الآيس "الشابو" – سيارة - مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض).

منطقة السحر والجمال

▪ ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى– هاتف محمول- سلاح أبيض).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.