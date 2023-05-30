شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يجوب قرى الدقهلية وكفر الشيخ لتوعية السيدات ضمن حملة بلدى أمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ، المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، بعدد من القرى، والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال.

وشارك فى الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وانطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.