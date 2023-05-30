شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: حريصون على تطوير مبادرات التوعية والتنمية لتحسين حياة الأفراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حرص الجامعة على تطوير برامج ومبادرات التوعية والتنمية للمساهمة في تحسين حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام، لافتا إلى أنه يؤمن بأهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع، فضلا عن المسئولية الكبيرة تجاه المجتمع، إلى جانب السعي لتعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات المحلية والشركات والمجتمع المدني لتحقيق تنمية مستدامة وتعزيز فرص العمل.

جاء ذلك في إطار تلقى الدكتور السيد قنديل تقريرا حول تنفيذ مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان لثلاث ورش عمل في مقر مؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية بمنطقة عزبة الوالدة في حي حلوان، كجزء من الخطة التنفيذية للمركز التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس البيئة، تحت ريادة الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سماح سالم مديرة المركز.

وقدمت الدكتورة إيمان بنداري، مديرة وحدة السكان في حي حلوان، موضوعها الذي يتعلق بتوعية سكان المجتمع المحلي بالمسألة السكانية وتأثيراتها المتنوعة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما قدمت الدكتورة سماح سالم، مديرة المركز، الورشتين الثانية والثالثة، وتهدف هاتان الورشتين إلى تعريف سكان المجتمع بالمشروعات الخضراء والذكية التي تتم ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها القيادة السياسية في المحافظات.

وركزت الورشة الثالثة على التربية الإيجابية للأبناء وأساليب التعامل الصحيح معهم، سواء في الجوانب البيئية أو الاجتماعية.

وتميزت ورش العمل بالتفاعل المثمر بين المشاركين، حيث تم طرح العديد من الاستفسارات وتلقي الردود المناسبة لها، ونتج عن هذه الورش مجموعة من المقترحات التي تمت مشاركتها من قبل الأهالي، والتى تهدف إلى تطوير التوعية المجتمعية، بالإضافة إلى ذلك، تم طرح أفكار إبداعية حول المشروعات الخضراء من قبل المشاركين.