مترو الأنفاق يعلن وقف اشتراكات طلاب التعليم الأساسى بعد انتهاء الدراسة (إنفو)

القاهرة - سامية سيد - أعلن مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وقف اشتراكات الطلبة من يوم السبت 27/5/2023، وفقا لتعليمات الهيئة القومية للأنفاق، وذلك لطلاب التعليم الأساسى (المرحلة الابتدائية – المرحلة الإعدادية) وطلاب الصف الأول والثانى الثانوى العام والفني.

وهذه الفئات التى يسمح لها بتجديد الاشتراك، وهى:-

1. طلاب الصف الثالث الثانوى العام والفنى والتعليم الجامعي

2. بالنسبة للفئات التى يسمح لها بالتجديد، الأوراق المطلوبة هى رقم الجلوس أو أى مستند يدل على الصف الدراسى وكذلك التعليم الجامعي

3. سيتم تجديد اشتراك الطلبة لمدة شهرين ابتداءً من يوم 27-5-2023 (بعدد 120 رحلة)

4. فى حالة التجديد من تاريخ 24/6/2023 سيتم تجديد الاشتراك لمدة شهر واحد (بعدد 60 رحلة)

5. يتم إيقاف اشتراكات الطلبة نهائيا بنهاية عمل يوم الجمعة الموافق 30-6-2023

6. متاح للطلبة الرجوع لمكاتب الاشتراكات بالمحطات لمزيد من المعلومات.