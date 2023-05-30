شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستمر فى صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر مايو الجارى، وهم الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، برنامج تكافل وكرامة بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وتبلغ الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى فى مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 31 مليار و273 مليون جنيه، وموزعة على مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى وتقدر بـ31 مليار جنيه ومعاش الطفل بـ70 مليون جنيه، وإعانات الشئون الاجتماعية، والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بـ 203 مليون جنيه.

وُتمنح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 404 جنيهات شهرياً للأسرة المكونة من فرد واحد، و450 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من فردين، و516 جنيه شهرياً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و563 جنيها شهرياً للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

وبلغت الإعتمـادات المقـدرة لاستخدامات الموازنـة العامـة نحـو 4.349.4 مليار جنيه موزعة بين المصروفات البالغة نحو 2.990.9 ملیارجنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 42.4 مليار جنيه وأخيراً سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة نحو 1،315.9 مليار جنيه.

ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وايرادات أخرى والبالغة نحو 2.142.1 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 66.8 مليار جنيه، ثم الإقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها المقدر بنحو 2.140 مليار جنيه.