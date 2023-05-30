شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك منشآة تجارية.. اعرف ازاى توصل الكهرباء فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
1- تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2- تقديم تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإليكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
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