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لو عندك منشآة تجارية.. اعرف ازاى توصل الكهرباء فى 5 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية فى 5 خطوات وهى كاﻻتى:

 

1- تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تقديم تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.
 

 

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-   من خلال الموقع الإليكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                        

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  23421471.

 

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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