شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك منشآة تجارية.. اعرف ازاى توصل الكهرباء فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية فى 5 خطوات وهى كاﻻتى: 1- تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق. 2- تقديم تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله. 3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية. 4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية. 5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي: 1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر. 2- من خلال الموقع الإليكتروني للجھاز www.egyptera.org 3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم. 4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected] 5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471. 6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

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