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القاهرة - سامية سيد - شن حى الدقى، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة على منطقة كوبرى الخشب نهاية شارع التحرير مع شارع السودان، لرفع إشغالات الباعة الجائلين وتيسير حركة المرور والمشاة وتحقيق الانضباط، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى وبالتنسيق مع مدير شرطة المرافق اللواء هشام عبد الصمد، والمقدم محمود العجيزى، عن رفع 121 حالة إشغال للباعة الجائلين والتحفظ على المضبوطات فى مخازن الحي.

يُذكر أن حى الدقي شن مؤخرا حملة مكبرة بميدان المساحة وشوارع "هارون، وحسين واصف، والتحرير"، استهدفت رفع إشغالات وتعديات الأكشاك والكافيهات من الطريق العام، ومتابعة انتظام غلق المحال التجارية والورش وفقا للمواعيد المقررة، وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخطوط السير.

وأسفرت الحملة عن رصد عدد 2 ورش مخالفة بمواصلة العمل بعد المواعيد المقررة، وضبط 16 سيارة ميكروباص و8 دراجات نارية مخالفة، بالإضافة إلى رفع 166 حالة إشغال للطريق العام وتحرير محاضر ضد مخالفين.



رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة كوبرى الخشب بالدقى



رفع 166 حالة إشغال للباعة الجائلين خلال حملة بمنطقة كوبرى الخشب بالدقى (3)



رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة كوبرى الخشب بالدقي



رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة كوبرى الخشب بالدقى



رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة كوبرى الخشب بالدقي



رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة كوبرى الخشب بالدقى



رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة كوبرى الخشب بالدقى



رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة كوبرى الخشب بالدقى



رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة كوبرى الخشب بالدقى