شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق عامل وسيدة للمفتى لاتهامهما بقتل زوجها وإلقاء جثته فى النيل بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء إحالة أوراق المتهم "ض.ا.ح" عامل والمتهمة "ف.ع.س" إلى فضيلة المفتى وتحديد جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم بعد اتهامهما بقتل المجنى عليه"ع.م.ح" زوج المتهمة الثانية بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث إخطارا من الأهالى بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاه فى المياه داخل برميل، وعلى الفور انتقل رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وكانت الجثة طافية على المياه، وتم انتشالها وبها عدة إصابات بالرأس، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما فقررا التخلص من زوج المتهمة الثانية وقاما باستدراجه إلى أحد الأماكن وانهالا عليه بحجر على رأسه حتى فارق الحياة وعندما تأكدا من وفاته وضعا جثته فى برميل وألقيا بها فى المياه حتى لا يشك أحد فى أمرهما، وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.