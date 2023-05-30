شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: أكثر من 90 مدرسة ابتدائية إنجليزية تواجه الإغلاق بسبب نقص التلاميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أكثر من 90 مدرسة ابتدائية إنجليزية - العديد منها فى المدن والبلدات - ستغلق أو تتعرض لخطر الإغلاق لأن أكثر من ثلثيها فارغ، وفقًا لتحليل الصحيفة لبيانات الحكومة.

وأوضحت الصحيفة أن مزيجا من معدلات المواليد المنخفضة والنزوح الجماعي للأسر الشابة من المناطق الحضرية في مواجهة ارتفاع تكاليف الإسكان ورعاية الأطفال، يعني أن العديد من المدارس الابتدائية تشهد انخفاضًا في أعدادها - والتمويل المرتبط بها -، حيث يكافح البعض للحفاظ على أبوابها مفتوحة نتيجة لذلك.

وأظهر التحليل أن ثلثى 88 مدرسة ابتدائية في إنجلترا كانت فارغة العام الماضي، مما جعلها معرضة لخطر الإغلاق. فى المتوسط، كان معدل الشواغر - نسبة الأماكن الشاغرة - الذى سجلته 156 مدرسة أغلقت منذ 2009-2010 في العام الأخير من عملها 66%.

وقد تم بالفعل اقتراح إغلاق أربع مدارس ابتدائية أخرى. يستبعد التحليل عمدًا المدارس التي افتتحت في عام 2021، حيث قد تستغرق عملية ملء الأماكن في مدرسة جديدة بعض الوقت.

وفي جميع أنحاء إنجلترا ، كانت هناك أماكن شاغرة في المدارس الابتدائية أكثر من أي عام آخر منذ 2009-2010 ، أي ما يعادل 570 ألف تلميذ ، أو 11.5% من إجمالي السعة.

وتتوقع وزارة التعليم (DfE) أن ينخفض عدد التلاميذ في المدارس التي تمولها الدولة بمقدار 944.000 خلال العقد القادم.

وقال جون أندروز ، رئيس قسم التحليل في مركز الأبحاث "معهد سياسة التعليم" إن عدد التلاميذ بدأ بالفعل في الانخفاض في المدارس الابتدائية.

وتابع: "بلغ ذروته في 2019 وانخفض بنحو 0.5 بالمئة". في المدارس الثانوية ستبلغ ذروتها في العام الدراسي المقبل ثم تبدأ في الانخفاض بعد ذلك.