شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: التقاضى عن بعد وفر مليار جنيه سنويا ومنصة جديدة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، مناقشة الموازنه العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتيه والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى.

قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وزارة الاتصالات حققت إنجازات كبيرة ترجمتها لأرقام والمساهمات التي قدمتها للموازنة العامة أو للمجتمع، بالإضافة إلى جهودها فى الارتقاء بمنظومة التحول الرقمى.

وأضاف بدوى خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن لجنة الاتصالات داعمة لكل جهود التطوير والتحديث التى تقوم بها وزارة الاتصالات، بما يواكب خطة القيادة السياسية فى السير نحو الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن قطاع الاتصالات اكثر القطاعات نموا في الحكومة ولدينا 6 مناطق تكنولوجيا والقرية الذكية نسعي دائما أن ننمى ونطور عوائد الإيجارات.

وشدد هندى، أن تطبيق منظومة التقاضي عن بعد فى المحاكم وفر للدولة مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصدد إنشاء منصة معلوماتية تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بجانب استخدام أساليب ونماذج للتنقيب عن المياه الجوفية وتخزينها.