شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة عاجلة للأمهات لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس بى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من الإصابة بفيروس B عن طريق التطعيم الإجباري للأطفال حديثى الولادة ويمكن إعطاؤه للبالغين ممن لم يتلقوا التطعيم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى الفيروسى بى لا يسبب الإصابة بالمرض بل يوفر حماية بدرجة كبيرة وقالت وزارة الصحة: اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.

كشفت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الالتهاب الكبدى "بى" مهم لجميع الفئات وخاصة الأطفال خلال 24 ساعة من الولادة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاح الخاص بالالتهاب الكبدى بى مهم للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس بى، وكذلك الاشخاص الذين يقومون بعمل جلسات غسيل كلوى.

وتابعت: لقاح الالتهاب الكبدى بى هام للأشخاص الذين يقومون بعمل جلسات الغسيل الكلوى، مشيرة إلى أن اللقاح هام ولايصاب الشخص بعد الحصول علي التطعيم.