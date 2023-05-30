شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 2023 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد إعلان نتائج طلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادى فى المدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة.

وفى هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الجارى، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 1 يونيو، على أن يتم إعلانها في المدارس بشكل موحد يوم السبت المقبل الموافق 3 يونيو 2023.