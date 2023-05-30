شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على شائعات تنفيذ حملة لهدم مقابر أثرية: لا يمكن المساس بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، تواصل المجلس مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددةً على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً، مُؤكدةً حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء. الحكومة ترد على شائعات تنفيذ حملة لهدم مقابر أثرية

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