شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى عددا من مُربي الخيول العربية ويؤكد أهمية تنمية الفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته للكلية الحربية اليوم، عددا من كبار مُربي الخيول العربية المصرية، وعددا من طلبة دورة الفروسية رقم (1) بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أكد أهمية تنمية رياضة الفروسية التي تصقل العديد من الصفات الطيبة، بما ينعكس إيجاباً على شخصية النشء وحياتهم العملية مُستقبَلاً.