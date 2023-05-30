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الرئيس السيسى يلتقى عددا من مُربي الخيول العربية ويؤكد أهمية تنمية الفروسية

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القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته للكلية الحربية اليوم، عددا من كبار مُربي الخيول العربية المصرية، وعددا من طلبة دورة الفروسية رقم (1) بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أكد أهمية تنمية الفروسية التي تصقل العديد من الصفات الطيبة، بما ينعكس إيجاباً على شخصية النشء وحياتهم العملية مُستقبَلاً.

 

الرئيس يلتقى الطلبه (3)
طلبة دورة الفروسية رقم (1) بالأكاديمية العسكرية المصرية

الرئيس يلتقى الطلبه (4)
الرئيس يلتقى الطلبه

الرئيس يلتقى الطلبه (1)
الرئيس يلتقى الطلبه

الرئيس يلتقى الطلبه (2)
الرئيس يلتقى الطلبة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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